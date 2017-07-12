«Шериф» и «Астана» победили в первых матчах 2-го квалификационного раунда ЛЧ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов молдавский «Шериф» на своём поле обыграл албанский клуб «Кукеси» со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 79-й минуте записал на свой счёт Зигей Бадибанга.
Казахстанская «Астана» на выезде оказалась сильнее латвийского «Спартака» (1:0). В этой встрече всё решил гол экс-нападающего «Спартака» Патрика Твумаси.
В других матчах АПОЭЛ оказался сильнее «Дюделанжа» (1:0), «Хапоэль» из Беэр-Шева обыграл «Гонвед» (2:1), «Зриньски» уступил «Марибору» (1:2), а «Мальмё» сыграл вничью с «Вардаром» (1:1).