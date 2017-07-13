Защитник Коршья перешёл из «Лилля» в «Севилью»

Защитник Себастьен Коршья, права на которого принадлежали «Лиллю», продолжит карьеру в Испании. 26-летний футболист подписал контракт с «Севильей», говорится на сайте андалусского клуба.
Себастьен Коршья успешно прошёл медицинское обследование, после чего поставил подпись под четырёхлетним контрактом. В ближайшее время французский футболист должен присоединиться к «Севилье» в Японии, где команда готовится к новому сезону.
Статистику выступления новичка «Севильи» во французской Лиге 1 можно посмотреть на «Чемпионате».
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».