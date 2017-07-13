Зинченко: возможно, не удалось показать себя в ПСВ из-за отсутствия доверия

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который недавно вернулся в «Манчестер Сити» из ПСВ, где выступал на правах аренды, рассказал, почему у него не сложилось в Нидерландах.
«Очень ждал дебюта в чемпионате Нидерландов. К сожалению, он получился неудачным для команды, а я не смог принести победу (Зинченко поучаствовал в голевой атаке, но ПСВ смог добиться лишь ничьей 1:1. — Прим. „Чемпионата“). У всех было подавленное настроение, ПСВ привык побеждать: два последних года клуб становился чемпионом. Нужно было закрепить успех, но не вышло. Причину неудач всегда нужно искать в себе, но без доверия тренера никуда. Намного легче, когда наставник верит в тебя. Возможно, поэтому не удалось показать себя в ПСВ.
Кстати, журналисты писали, что якобы меня перевели в молодёжную команду во второй части сезона. Это не так, я сам подошёл и попросился туда. Не играл, и было важно держать игровой тонус. После окончания сезона Коку сказал, что ему в удовольствие было работать со мной и он за этот год увидел прогресс. Мы тепло попрощались. Коку сказал, что был бы рад видеть меня в своей команде. Время покажет, как всё сложится», — сказал Зинченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.