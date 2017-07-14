РФС запретил «Динамо» регистрировать новичков из-за задолженности перед М’Вила

Российский футбольный союз (РФС) запретил регистрировать новых футболистов московскому «Динамо» в связи с задолженностью клуба перед полузащитникомЯнном М'Вила, который сейчас выступает в «Рубине», сообщает пресс-служба организации.
Запрет на регистрацию новых футболистов был применён к «Динамо» в качестве обеспечительной меры. Он может быть снят РФС в случае исполнения клубом финансовых обязательств перед 27-летним французским футболистом. Помимо этого «Динамо» также обязано выплатить РФС штраф.
Летом 2015 года М'Вила достиг договорённости о переходе в «Динамо», но из-за смены руководства клуба трансфер так и не оформили. После он полгода тренировался в «Динамо», а затем отправился в аренду в английский «Сандерленд». Француз подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, которая удовлетворила её частично.