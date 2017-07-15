«Рома» выкупила у «Тоттенхэма» Фасио, которым интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» объявила о том, что полузащитник Федерико Фасио стал игроком «Ромы». В прошлом сезоне аргентинец выступал за римский клуб на правах аренды, а теперь «волки» выкупили его контракт.
В июне сообщалось о том, что приобрести Фасио хочет «Зенит». По данным итальянских СМИ, сине-бело-голубые оценивали 30-летнего футболиста в € 10-12 млн и были готовы предложить ему контракт с зарплатой € 3,5 млн в год.
В минувшем сезоне Фасио провёл 37 матчей в чемпионате Италии и забил два гола.