Фассоне: ежедневно топовые игроки запрашивают информацию о проекте «Милана»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.
«Мы несём ответственность за создание нового и уникального „Милана“. Мы усиливаем ту команду, с которой Винченцо Монтелла занял шестое место в прошлом сезоне, попав в квалификацию Лиги Европы. С Массимилиано Мирабелли, нашим техническим директором, мы пытаемся приобрести сильных игроков, которые помогут клубу.
Ежедневно топовые игроки запрашивают информацию о нашем проекте. Для нас это большая честь», — цитирует Фассоне Football Italia.
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