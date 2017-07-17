Президент «Ганновера-96»: титул чемпиона Германии у «Баварии» в кармане

Президент «Ганновера-96» Мартин Кинд не сомневается в том, кто станет чемпионом Германии по итогам очередного сезона. Кинд назвал мюнхенскую «Баварию», впечатлившись тем, как подопечные Карло Анчелотти одержали победу в розыгрыше Кубка Телеком.
«Я случайно включил телевизор. И увидел, что „Бавария“ действительно впечатляет. Эту команду вновь будет невозможно остановить. Титул чемпиона Германии у „Баварии“ в кармане», — приводит слова Кинда BIld.
В финальном матче Кубка Телеком мюнхенцы одержали победу над бременским «Вердером» со счётом 2:0.
«Бавария» победила «Вердер» и выиграла Кубок Телеком