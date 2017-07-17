Дм. Черышев: в середине августа Денис может вернуться в общую группу

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев рассказал, в каком функциональном состоянии находится его сын Денис Черышев, ныне выступающий за «Вильярреал».
«Денис продолжает тренироваться индивидуально. Восстановление он проходит по той же программе, что и все футболисты высокого класса. Денис быстрыми темпами идёт на поправку. Точные сроки называть не буду, но, возможно, уже в середине августа он приступит к тренировкам в общей группе. Отмечу, что процесс восстановления проходит хорошо», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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