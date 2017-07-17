Хохлов: молодёжная команда «Динамо» была заряжена на игру со «Спартаком»

Главный тренер молодёжной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче молодёжного первенства России.
«Ребята были заряжены, главное было не переборщить с настроем. А ошибки всегда будут – важно, что после быстрого пропущенного гола не начались авантюры. Продолжили играть в ту игру, о которой договаривались.
Три пенальти дальше – следствие эмоций. Я на установке говорил, что эмоции не должны мешать. Но ребята молодые, и не всегда это получается. Строгая игра во втором тайме? Надо пересмотреть матч, но и в первом тайме мы сопернику много не позволяли.
Молодые ребята, вышедшие на замену? Гораздо легче входить, когда команда ведёт в счёте, бросать их в топку никто не собирался. Жаль только, что не нашёл игрового времени для Кирилла Бурыкина, который неплохо проявлял себя на тренировках и забил гол в последней игре. Молодых планировали потихоньку подключать», — сказал Хохлов в интервью пресс-службе «Динамо».