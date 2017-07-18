Вивес: «Барселона» не рассматривает предложений по Неймару

«Барселона» ни в коем случае не выставит нападающего Неймара на трансфер. Об этом сообщил пресс-секретарь каталонского клуба Хосеп Вивес.
«Нам и в голову не приходит мысль о продаже Неймара. Он одна из самых важных эмблем нашего клуба. Поэтому „Барселона“ не рассматривает предложений по Неймару. Речь идёт об одном из лучших футболистов мира, и мы хотим, чтобы он продолжал играть за „Барселону“. Пусть Неймар продолжает быть таким же счастливым и показывает такую же игру», — цитирует Вивеса Marca.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за Неймара отступные в размере € 222 млн.
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