Источник: «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за Неймара € 222 млн

«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за нападающего Неймара отступные в размере € 222 млн. Об этом утверждается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Теперь переход будет зависеть от решения бразильского игрока.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, согласно которой агенты и ближайшие родственники Неймара считают, что ему необходимо покинуть «Барселону», так как он вынужден оставаться в тени Лионеля Месси и не имеет возможности претендовать на персональные награды.
Действующий контракт 25-летнего Неймара с «Барселоной» в силе до лета 2021 года.
Реальная действительность. 10 лучших игроков сезона Примеры
Выбирая между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, как всегда необходимо исходить из результатов, которых добились их команды.