Вандерсон: если забью гол «Краснодару» — будет тяжело праздновать

Нападающий «Динамо» Вандерсон рассказал, будет ли он праздновал гол, если сумеет отличиться в 8-м туре РФПЛ в матче с «Краснодаром», за который выступал ранее.
«Не знаю, я первый раз сыграю против «Краснодара». Уважаю мою бывшую команду, поэтому будет тяжело праздновать. У меня дома хранится коллекция экипировки „Краснодара“. Собираю со всех клубов, за которые выступал. Ещё, конечно, остались фото и видео.
Лучший и худший день в «Краснодаре»? Первый день, когда меня тепло встретили. А ещё, когда я стал лучшим бомбардиром РФПЛ. Худший – когда я получил травму и восстанавливался три месяца. Было тяжело психологически. Я ведь до этого находился в отличной форме", — сказал форвард в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Вандерсоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.