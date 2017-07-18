Румменигге не исключает новых приобретений для «Баварии»

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» не исключают покупок новых футболистов. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«Мы в любом случае оставляем дверь открытой. Конечно, знаем, что у нас сильная команда. Главный тренер Карло Анчелотти очень доволен подбором футболистов, и мы можем с оптимизмом смотреть на предстоящий сезон. Однако подождём дальнейшего развития событий», — приводит слова Румменигге tz.
Ранее Румменигге отметил, что «Бавария» не собирается приобретать центрального нападающего в качестве замены польскому форварду Роберту Левандовскому.