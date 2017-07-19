Венгер установил рекорд АПЛ по времени пребывания на посту главного тренера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер стал рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству дней, проведённых на посту наставника одного клуба, сообщает Sky Sports. Понедельник, 17 июля, был для Венгера 7583-м днём пребывания во главе «канониров». Таким образом, 67-летний французский специалист обошёл сэра Алекса Фергюсона, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 7582 дней (с августа 1992 года по май 2013).
Свой первый матч в статусе главного тренера «Арсенала» Венгер провёл в октябре 1996 года против «Блэкберн Роверс». При французском специалисте «Арсенал» сыграл в АПЛ 790 матчей, из которых 457 выиграл, 140 проиграл и 193 свёл к ничьей. Трижды Венгер приводил «канониров» к чемпионскому титулу (сезоны-1997/98, 2001/02 и 2003/04).
На третьем месте в рейтинге тренеров-долгожителей АПЛ расположился Дэвид Мойес, который тренировал «Эвертон» 4082 дня (март 2002 года — май 2013).
Всеанглийский рекорд по длительности пребывания на посту главного тренера принадлежит Фреду Эверису, который возглавлял «Вест Бромвич» на протяжении 46 лет (1902-1948 год).