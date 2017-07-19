Источник: Монтойя отклонил выгодное предложение от «Спартака»

Защитник «Валенсии» Мартин Монтойя отказался от выгодного предложения от клуба российской Премьер-Лиги, сообщает Radio Taronja.
По информации источника, московский «Спартак» предлагал 26-летнему воспитаннику «Барселоны» увеличение зарплаты в четыре раза по сравнению с той суммой, которую он получает в «Валенсии», однако испанец отказался.
Информация, что «Спартак» сделал предложение Монтойе, появилась ещё в мае. Тогда сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что защитника хочет видеть в своей команде главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Монтойя провёл 29 матчей (26 — с первых минут), в которых забил два мяча, отдал одну результативную передачу и получил восемь жёлтых карточек.
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Самая слабая позиция чемпионского «Спартака» — правый защитник. В новом сезоне Массимо Каррера хочет видеть здесь экс-игрока «Барселоны».