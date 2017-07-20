«Ювентус» готов заплатить «Лацио» € 40 млн за Милинкович-Савича

«Ювентус» настроен заполучить полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. За 22-летнего игрока молодёжной сборной Сербии туринцы готовы заплатить € 35 млн сразу и ещё € 5 млн в виде бонусов.
Римляне не хотят расставаться ещё и с Милинкович-Савичем после продажи Лукаса Бильи в «Милан». Контракт сербского хавбека с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 34 матчах за «Лацио», забил четыре гола и отдал семь голевых передач.
Агент: за Милинкович-Савича предлагали более € 50 млн, но он останется в «Лацио»