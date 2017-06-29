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Агент: за Милинкович-Савича предлагали более € 50 млн, но он останется в «Лацио»

29 июня 2017, четверг. 18:03. Футбол

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, сообщил, что римский клуб получал выгодные трансферные предложения по игроку, однако этим летом он не покинет команду.

«В последние недели по Сергею приходили большие предложения в более € 50 млн. Однако мы договорились с «Лацио» при продлении контракта о том, что Милинкович-Савич не покинет клуб этим летом. Он счастлив в римском клубе и хочет помочь ему в борьбе за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. А что будет после этого – никогда не знаешь наверняка, что произойдёт. Мы никуда не спешим. Сергей всем доволен в «Лацио» и растёт в этой команде как игрок. Ему только 22 года. Ждём, что в следующем сезоне он вместе с командой добьётся хороших результатов», — цитирует Кежмана Сalciomercato.it.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 34 матчах за «Лацио», забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

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Источник: Calciomercato.it Сообщить об ошибке
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Лацио Матея Кежман Трансферы
Новости. Футбол
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