Хеккинг не верит, что «Бавария» не станет чемпионом Германии

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг поделился мнением о борьбе за титул чемпиона Германии в очередном сезоне. Хеккинг полагает, что мюнхенская «Бавария» вновь будет вне конкуренции.
«Мы все хотим, чтобы борьба за титул чемпиона страны вновь стала напряжённой и интересной. Но в конечном счёте в составе „Баварии“ выступают великолепные футболисты. Возможно, в данном случае речь идёт лишь о сокращении дистанции от „Баварии“. Причём это чертовски сложная задача», — приводит слова Хеккинга интернет-издание Sport1.
Хитцфельд: с Обамейянгом «Боруссия» сможет бороться с «Баварией» за чемпионство