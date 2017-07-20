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Хеккинг не верит, что «Бавария» не станет чемпионом Германии

20 июля 2017, четверг. 10:16. Футбол

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг поделился мнением о борьбе за титул чемпиона Германии в очередном сезоне. Хеккинг полагает, что мюнхенская «Бавария» вновь будет вне конкуренции.

«Мы все хотим, чтобы борьба за титул чемпиона страны вновь стала напряжённой и интересной. Но в конечном счёте в составе „Баварии“ выступают великолепные футболисты. Возможно, в данном случае речь идёт лишь о сокращении дистанции от „Баварии“. Причём это чертовски сложная задача», — приводит слова Хеккинга интернет-издание Sport1.

Хитцфельд: с Обамейянгом «Боруссия» сможет бороться с «Баварией» за чемпионство
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Боруссия М Дитер Хеккинг
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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