Хитцфельд: с Обамейянгом «Боруссия» сможет бороться с «Баварией» за чемпионство

Бывший главный тренер «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Оттмар Хитцфельд считает, что дортмундцы смогут бросить серьёзный вызов мюнхенцам в борьбе за титул чемпиона Германии. Ранее появилась информация о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг не покинет «Боруссию».
«С Обамейянгом „Боруссия“ сможет побороться с „Баварией“ за чемпионство. Мне кажется, что в очередном сезоне мы станем свидетелями борьбы между этими командами. Обамейянг — замечательный форвард, способный показывать очень сильную игру», — приводит слова Хитцфельда интернет-издание Sport1.
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