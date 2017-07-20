Защитник «Нефтчи» Наваловский бесплатно перейдёт в «СКА-Хабаровск»

Грузинский защитник Гиорги Наваловский сообщил, что принял решение покинуть азербайджанский «Нефтчи» и перейти в стан дебютанта российской футбольной Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск».
«Своё слово сказала разница в чемпионате. Я всегда хотел выступать в подобной лиге. Сделаю всё, чтобы помочь «СКА-Хабаровску». Я уже играл в этой команде прежде. То есть со многими там знаком, так что трудно не будет.
Думаю, у «Нефтчи» всё будет хорошо. Там есть футболисты, способные играть на моей позиции. Тренеру я благодарен за всё. Я ему сообщил, что у меня есть такой вариант и я мечтаю там играть. Он сделал всё так, как я и хотел. Мне печально уходить из «Нефтчи». Но в футболе такое случается. Я благодарен всем, руководству и каждому сотруднику клуба, а самое главное – болельщикам. Никогда не забуду, как они поддерживали меня. Всегда буду приятно вспоминать о времени в «Нефтчи» и болеть за эту команду.
С бакинцами у меня был действующий контракт, но меня отпустили бесплатно. Я объяснил им ситуацию, что есть клуб, желающий меня подписать, но он не может выплатить трансферную сумму, и меня встретили с пониманием. Я уже не так молод, чтобы вновь получить подобный шанс. Все это я сказал, и они согласились на мой переход", — цитирует Наваловского Azerisport.
Наваловский в течение своей карьеры играл за грузинские «Динамо» (Тбилиси), «Олимпи», «Дилу», а также «Анжи», «Волгу», «Химки», «Металлург-Кузбасс», «Тосно» и греческую «Верию».