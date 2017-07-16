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Гендиректор «СКА-Хабаровска»: забей Лескано «Зениту» рабоной, всё пошло бы иначе

16 июля 2017, воскресенье. 14:56. Футбол

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Наша команда сыграла достойно против сильного соперника. В очередной раз убедился, что нам за «СКА-Хабаровск» в этом сезоне будет не стыдно. У команды есть характер, есть наигранные варианты и схемы. Но было очень тяжело играть против столь мастеровитых футболистов, которые играют в «Зените». Это команда совершенно другого уровня. Могу поздравить их с победой. Мы будем стремиться проявить себя в Премьер-Лиге, чтобы хабаровчанам не было стыдно за нас.

Мы могли перевернуть ход встречи. У Хуана Лескано был классный голевой момент, он мог забить рабоной. Если бы он его реализовал, то игра пошла бы по-другому. «Зениту» было сложно, игроки выглядели тяжёлыми после перелёта.

Несмотря на поражение, для всего Хабаровского края сегодня был настоящий праздник. На сегодняшний матч все билеты были проданы. Ради этого стоит любить футбол. Люди получили истинное удовольствие», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

Видео эпизода доступно в «Твиттере» РФПЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Зенит Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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