«Краснодар» договорился с «Младой Болеслав» о переходе Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Николай Комличенко продолжит карьеру в чешском клубе «Млада Болеслав». Клубы достигли принципиальной договорённости об аренде игрока сроком на год с правом выкупа. 21 июля футболист вылетит в Чехию, чтобы присоединиться к команде.
Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее футболист на правах аренды выступал за новороссийский «Черноморец», а с июля 2016 года по декабрь 22-летний нападающий защищал цвета чешского «Слована».
Контракт с «Краснодаром» действует до лета 2021 года.
«Млада Болеслав» хочет арендовать у «Краснодара» Комличенко с правом выкупа