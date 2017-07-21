Клопп: «РБ Лейпциг» повезло, что не нужно продавать игроков

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова владельца «РБ Лейциг» Дитриха Матешица, который заявил, что полузащитник Наби Кейта останется в клубе до окончания контракта.
«Мистер Матешиц? Что я могу сказать? Счастливый человек. Им не нужно продавать игроков. Когда я работал в „Боруссии“, мы всегда были вынуждена продавать игроков.
Если они не хотят и не планируют никого продавать, то мне нечего говорить", — цитирует Клоппа FourFourTwo со ссылкой на британскую прессу.
Ранее, сообщалось, что немецкий клуб отказал «Ливерпулю» в продаже Кейта. Соглашение футболиста рассчитано до 2020 года.
Клопп: «Ливерпуль» предлагал € 75 млн за Наби Кейта? Мы что, в Лас-Вегасе?