Неймар: нельзя сказать, что именно делает Месси лучшим в мире игроком

Нападающий «Барселоны» Неймар не поскупился на похвалу в адрес своего партнёра по атаке Лионеля Месси. Футболист сборной Бразилии подчеркнул, что аргентинец отличается многими футбольными достоинствами.
«Действительно, нельзя сказать, что именно делает Месси лучшим в мире игроком. Он очень особенный футболист. Месси быстр, отличается отличными бомбардирскими качествами. В ограниченном пространстве он способен в самое короткое время применять дриблинг как никто другой. Это нечто магическое. Одновременно он обладает большим сердцем, не стремится любой ценой становиться лучшим в мире или забивать самому. Игра Месси способствует тому, чтобы рядом с ним блистали и партнёры по команде», — приводит слова Неймара интернет-портал Goal.
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