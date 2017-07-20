Хави: Месси может быть Иньестой, Хави, Бускетсом и оставаться собой

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», рассыпался в похвалах в адрес нападающего каталонской команды Лионеля Месси. Хави, в частности, отметил разносторонность футболиста сборной Аргентины.
«Месси может быть Иньестой, Хави, Бускетсом и одновременно продолжать оставаться самим собой. Своим обращением с мячом он кажется машиной, сконструированной для того, чтобы играть в футбол. Можно сказать, что в футболе Месси — образец для подражания», — приводит слова Хави Marca.
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