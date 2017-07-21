Симонян: Стрельцов был уникален, но скромен, словно большой ребёнок

Первый вице-президент Российского футбольного союза, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР Никита Симонян вспоминая, каким был легендарный игрок «Торпедо» Эдуард Стрельцов, отметил его скромность и уникальность. 21 июля Стрельцову исполнилось бы 80 лет.
«Эдуард – уникальное явление в футболе. Такие рождаются раз в век. Все прекрасно знают историю, как я ему отдавал олимпийскую медаль, поскольку он сыграл больше игр на турнире, чем я, а он дважды отказывался. У нас всегда были нормальные, добрые отношения. Он уважительно относился ко мне, так как разница в возрасте у нас была примерно 10 лет. Эдуард обращался ко мне не по имени, а называл «Палыч». Он был скромный парень, можно сказать, большой ребёнок. Многие сравнивают его с Гердом Мюллером. Они оба великие. А его тандем с Ивановым… Это тоже отечественное и мировое явление в футболе, потому что аналогов такого взаимодействия я никогда не видел», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.