Мор: Дзюба абсолютно точно не останется в «Локомотиве»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве». Ранее «Чемпионату» стало известно, что форвард отказался от пункта автопродления контракта с московским клубом.

«Такие истории ничем хорошим для футболистов не заканчиваются. В сторону Дзюбы всё равно будет больше негатив. После высказываний представителя Дзюбы процентов пять людей подумают, какой Галактионов плохой.

Остальная часть скажет, что с ним опять проблемы и от Дзюбы этого следовало ожидать. Хотя сам Артём не сказал ни слова. Понимаю, что его представитель хочет сделать как лучше, однако такие высказывания идут только во вред. Дзюба абсолютно точно не останется», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Форвард перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн.