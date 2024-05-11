Жозе Моуринью начал переговоры с «Фенербахче» — Sabah

Португальский специалист Жозе Моуринью вступил в переговорный процесс с турецким «Фенербахче». Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, «Фенербахче» крайне заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера команды. Со стороны турецкого клуба переговоры ведёт спортивный директор Марио Бранко.

Напомним, на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

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