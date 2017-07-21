Неймар рассказал некоторым одноклубникам в «Барселоне» о переходе в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в «ПСЖ». В прессе появилась информация, что сделка завершена на 99%, а сумма трансфера составит € 222 млн. Ранее бразилец выложил в Сети загадочное фото, породив разговоры и предположения.
Теперь же, по информации Le Parisien, 25-летний нападающий рассказал некоторым одноклубникам о переходе в «ПСЖ». В «Барселоне» из-за Неймара даже приостановили все трансферные операции.
Контракт бразильского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
Неймар в шаге от перехода в «ПСЖ», отец игрока может получить более € 40 млн