Неймар опубликовал загадочное фото в «Инстаграме», породив слухи и предположения

Мировое футбольное сообщество продолжает обсуждать будущее нападающего «Барселоны» Неймара. Его переход в стан «ПСЖ» становится всё более вероятным. И если раньше руководство каталонского клуба не беспокоилось из-за обильной информации на этот счёт, то теперь оно проявляет озабоченность. Президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу беседовал с футболистом сборной Бразилии на этот счёт, пытаясь убедить его не менять клубную прописку. Между тем сам Неймар хранит молчание, а если как-то и даёт о себе знать, то этот вопрос не проясняет.
В частности, футболист опубликовал фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм», на котором он предстаёт задумчивым и погружённым в размышления. Фото сопровождается соответствующим смайликом.
В «Барселоне» из-за Неймара приостановлены все трансферные операции