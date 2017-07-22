Мората: уверен, не все поймут и поддержат моё решение перейти в «Челси»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората попрощался с болельщиками «Реала» и мадридским клубом после своего перехода в лондонский «Челси».
«Сегодня особенный день… Есть так много всего, что хочется сказать. Много эмоций и воспоминаний в голове. Подошло к концу моё второе приключение с «Реалом» и появился новый вызов в моей карьере. Уверен, не все поймут и поддержат моё решение. Но это моё решение, над которым я долго думал.
Я покидаю дом – вот, что я думаю о «Реале». Ухожу с чистой совестью, зная, что отдал себя полностью на тренировках и в каждой минуте в футболке этого клуба. Ухожу со спокойствием на душе после невероятного сезона, в котором мы выиграли четыре трофея. Сезон, который никто из нас никогда не забудет.
Могу только выразить слова благодарности в сторону «Реала». Спасибо президенту клубу за то, что он понял мою позицию и проявил уважение к моему решению. Спасибо тренерскому штабу за всю помощь и поддержку, партнёрам по команде, каждому сотруднику клуба и, конечно же, болельщикам. Наконец, благодарю свою жену, семью, агента и друзей, которые никогда меня не подводят», — написал Мората в «Твиттере».