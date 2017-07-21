Мората: собираюсь забить как можно больше голов в «Челси»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в лондонский «Челси».
«Очень рад оказаться в «Челси». Стать частью этого большого клуба – это невероятные эмоции. Собираюсь усердно работать, забить как можно больше голов и выиграть максимально возможное количество трофеев», — приводит слова Мораты официальный сайт «Челси».
По информации Sky Sports, сумма трансфера Мораты из «Реала» в «Челси» составила £ 70 млн. В ближайшее время 24-летний футболист должен присоединится к лондонской команде в предсезонном туре по Азии. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.
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