Макоев: на самом деле «Тюмень» должна была выигрывать матч с «Зенитом-2»

22-летний защитник «Тюмени» Залим Макоев, вышедший на замену в матче третьего тура ФНЛ с «Зенитом-2» (2:2) и точным ударом принесший своей команде ничью, поделился впечатлениями от игры.
«По ходу матча мы проигрывали, в такую игру всегда непросто входить. Но как бы ни было тяжело, надо было помочь команде и сделать всё, что было в моих силах. Перед выходом на поле тренер попросил больше играть вперёд, делать подачи, обыгрывать, обострять.
На самом деле мы должны были выигрывать этот матч, но в начале второго тайма потеряли концентрацию на две минуты, пропустили два мяча подряд и сами загнали себя в крайне тяжёлое положение. Потом пути назад уже не было, хорошо, что смогли хотя бы отыграться", — сказал Макоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».