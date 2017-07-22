Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Чикаго Файр» Швайнштайгера

«Нью-Йорк Сити» одержал победу над «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась со счётом 2:1.
Уже в начале встречи «Нью-Йорк» остался вдесятером из-за удаления полузащитника Янхеля Эрреры, но это не помешало клубу добиться победы. На 47-й минуте хозяев вывел вперёд экс-форвард «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья, а спустя три минуты преимущество команды Патрика Виера увеличил защитник Фредерик Брийян. Вскоре нападающий гостей Давид Аккам отыграл один мяч, но уйти от поражения «Чикаго» не сумел.
Бывший хавбек «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер провёл в составе команды из Иллинойса всю встречу, а полузащитник «Нью-Йорка» Андреа Пирло остался на скамейке запасных.
Турнирная таблица регулярного чемпионата MLS
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