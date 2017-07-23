Слуцкий: победа над клубом калибра «Бенфики» станет большим стимулом для «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в товарищеском матче.
«Я в восторге от выступления команды, мы провели хороший матч. Мы играли лучше „Бенфики“ и, на мой взгляд, полностью заслужили победу. В последние 15 минут было сложно, поскольку мы остались вдесятером и на поле было много молодых игроков, но команда строго сыграла в защите, на это было приятно смотреть. Я остался очень доволен первыми 65-70 минутами. Хорошо, что усилия игроков вознаградились победой.
Конечно, победы — не всегда самый важный фактор в предсезонке, но победа над командой калибра «Бенфики» станет большим стимулом для игроков. Мы много работаем над тем, чтобы закрепить новые принципы и философию, и приятно видеть, что наша напряжённая работа и усилия приносят результат в виде победы над командой уровня Лиги чемпионов. Рад, что игроки верят в мои идеи», — цитирует Слуцкого сайт «Халла».