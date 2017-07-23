«Бенфика» — «Халл» — 0:1. Слуцкий одержал вторую победу с английским клубом

«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу над «Бенфикой». Встреча проходила в Фару (Португалия) на стадионе «Алгарве» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «тигров».
Единственный гол на исходе часа игры Джаррод Боуэн. На 77-й минуте игрок «Халла» Майкл Доусон получил прямую красную карточку.
Эта победа стала второй для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом. Ранее «Халл Сити» в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», а затем победил «Бристоль Сити» (2:1).
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