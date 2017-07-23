Матч квалификации Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА рассудит Фриц

Назначены арбитры на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием греческого АЕК и московского ЦСКА.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, встречу обслужит немецкий судья Марко Фриц. Ассистенты главного арбитра — Хольгер Хеншель и Арно Блос. Четвёртый рефери — Свен Яблонски.
Первый матч между АЕК и ЦСКА состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах 25 июля. Начало в 20:30 мск.
Напомним, что ответная игра пройдёт 2 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
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