Маер: у «Ростова» прекрасные фанаты, я ещё не играл в таком большом клубе

Полузащитник «Ростова» Жан Маер поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Думаю, играли лучше ''Ахмата'', однако не использовали свои шансы. Но это футбол. Надеюсь, в следующих матчах добьемся позитивных результатов.
Трудно ответить, почему не смогли реализовать голевые моменты. Сегодня ''Ростов'' заслуживал победу. Нужно много работать, чтобы улучшать игру и отыгрываться в подобных матчах. Считаю, у нашей команды прекрасные болельщики. Это практически шок для меня, потому что я не играл в таком большом клубе», — цитирует Маера Rusfootball.
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