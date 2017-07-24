Вилюш: темп игры в РФПЛ выше, чем в чемпионате Польши

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура РФПЛ с «Ахматом» и сравнил турнир с чемпионатом Польши. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы провели хороший матч. Создали много голевых моментов для взятия ворот, но не реализовали их. Соперник же создал только один шанс и забил. Разочарованы таким результатом. Думаю, не хватило везения, в том числе когда пропустили гол. Тогда была серия рикошетов и отскоков, в которой грозненцам повезло. Получилось, что этот год стал решающим. ''Ахмат'' использовал единственный голевой шанс и выиграл. ''Ростов'' атаковал все 90 минут, но не смог забить.
Ростовчане поддерживали нас очень эмоционально. Хорошо, у команды такие активные болельщики. Постараемся их радовать в дальнейшем. Тренер в раздевалке после матча поблагодарил за игру и борьбу до финального свистка. Нам нужно идти вперёд и думать о предстоящих матчах.
Могу ли сравнить российскую лигу с польской? После двух сыгранных матчей отмечу, что темп игры в России выше. Здесь выступает много сильных футболистов, и это качественная лига", — цитирует Вилюша Rusfootball.