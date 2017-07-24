Семак: Слуцкий рубит окно в Европу

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о перспективах Леонида Слуцкого на посту наставника «Халл Сити».
«Конечно, слежу за ним, когда начнётся сезон, буду смотреть каждый матч, который будут транслировать. Нельзя не восхищаться тренером, который совершенно не побоялся ехать в другую страну, да ещё и начал там не с высшего дивизиона. Надеюсь, у него всё получится. В регулярном чемпионате ему будет трудно — учитывая и состав, и жёсткую борьбу. Но, думаю, фанатизм Слуцкого, его преданность делу не должны остаться невознаграждёнными.
Слуцкий рубит окно в Европу. Его будут воспринимать не только как тренера Леонида Слуцкого, но и как представителя российской тренерской школы. И по тому, как у него получится, будут составлять впечатление о российских специалистах в целом», — приводит слова Семака «Советский спорт».