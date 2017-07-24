Лингард: Марсьяль – это кошмар для защитников

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поблагодарил партнёра по команде нападающего Антони Марсьяля за голевой пас в товарищеском матче с «Реалом» — 1:1 (2:1 по пенальти).
«Это было здорово. У Антони длинные ноги, но когда дело доходит до контроля мяча, он делает это уверенно, для защитников Марсьяль – это кошмар. К счастью, я сумел уйти от защитника, оказаться в нужном месте и забить гол. Антони ещё молод, и если он продолжит играть столь уверенно в следующих играх и по ходу сезона, он нам очень поможет.
Что касается игры, всегда сложно понять, какую тактику предпочтёт соперник, когда полностью меняет состав, но после перерыва мы сумели адаптироваться и в итоге выиграть матч», — цитирует Лингарда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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