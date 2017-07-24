Лингард забил гол «Реалу» после чудо-прохода Марсьяля

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард в матче Международного кубка чемпионов отметился забитым голом в ворота мадридского «Реала». В компенсированное к первому тайму время Лингард с нескольких метров замкнул прострел нападающего Антони Марсьяля, который перед этим совершил впечатляющий проход, обыграв по пути нескольких соперников.
Первый тайм матча «Реал» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:0 в пользу манкунианцев.
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