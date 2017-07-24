«МЮ» в серии пенальти одолел «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Левайс» в Калифорнии.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. «МЮ» вышел вперёд в концовке первого тайма после гола Джесси Лингарда, которому ассистировал Антони Марсьяль. На 69-й минуте Касемиро реализовал пенальти и сравнял счёт, однако в серии послематчевых 11-метровых ударов именно Карлос допустил решающий промах.
Пенальти в составе «Реала» забил: Луисми Кесада. Не забили: Матео Ковачич, Оскар Арнаис, Тео Бернар Франсуа, Карлос Касемиро.
Пенальти в составе «МЮ» забили: Генрих Мхитарян, Дейли Блинд. Не забили: Антони Марсьяль, Скотт МакТоминай, Виктор Нильссон-Линделёф.
В следующем матче турнира «МЮ» сыграет с «Барселоной», а «Реал» — с «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 27 июля.