Игрок «Атлетика» Альварес, у которого был обнаружен рак, приступил к тренировкам

Футболист «Атлетика» из Бильбао Ерай Альварес, у которого был диагностирован рак яичек, приступил к тренировкам. Об этом сообщает AS. 22-летний защитник спустя 41 день после рецидива провёл работу с тренером-реабилитологом и даже выполнил несколько упражнений с мячом. В общей сложности тренировка Альвареса продлилась 30 минут.
Напомним, что в декабре у футболиста была диагностировала опухоль в паху, после чего игрок подвергся операции. Через два месяца Альварес вернулся на поле, но в июне врачи обнаружили аномалию во время одного из тестов.
Фото с тренировки можно посмотреть в «Твиттере».
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