Мбокани: я знал, что в один день Ребров уйдёт, поэтому и вернулся в «Динамо» К

Нападающий киевского «Динамо» Дьёмерси Мбокани ответил на вопрос о причинах своего возвращения в украинский клуб.
«Когда подходишь к тренеру, тебе говорят одно, а потом за спиной Сергей Ребров рассказывал совсем другое. Для меня это было непонятно, поэтому я попросил президента клуба о трансфере.
Я хотел играть. Между нами с Ребровым нет конфликта, но он сделал свой выбор. У меня контракт с «Динамо», и я знал, что в один день Ребров уйдёт. Это случилось, поэтому я вернулся», — сказал Мбокани в интервью программе «Профутбол».
Ярмоленко: поражение от «Шахтёра» в Суперкубке прилично било по самооценке