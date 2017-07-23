Ярмоленко: поражение от «Шахтёра» в Суперкубке прилично било по самооценке

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы над «Шахтёром» в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.
«Поражение в Суперкубке было приличным ударом по самооценке для каждого из нас. Проигрывать никто не любит. Хотели сегодня победить, и было видно, что мы хотели этого значительно больше. Думаю, мы заслуженно победили сегодня. Мы много оборонялись. Была сегодня команда: все отрабатывали как в обороне, так и в атаке. В таких матчах тактические схемы отходят на второй план, больше играешь за счёт самоотдачи. Мы победили за счёт самоотдачи и реализации моментов.
Хацкевич был спокоен, как и перед первой игрой с «Шахтёром», так и сейчас. Давление, конечно, оказывается, ведь заходишь в интернет и все специалисты высказываются… Сегодня хорошо, что победили. Это придаст уверенности тренерам и футболистам.
После побед над принципиальным соперником появляется второе дыхание. Будем готовиться к матчу квалификации ЛЧ с «Янг Бойз» в хорошем настроении. Такой клуб, как «Динамо», должен играть в Лиге чемпионов. Хорошо, что победили. Это придаст уверенности тренерам и футболистам», — цитирует Ярмоленко Footboom.