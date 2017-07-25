«Бенфика» не заинтересована в возвращении Саншеша

Руководство лиссабонской «Бенфики» не заинтересовано в возвращении полузащитника Ренату Саншеша, сообщает A Bola.
Согласно информации источника, президент португальского гранда не хочет приобретать футболиста мюнхенской «Баварии», исходя из финансовых соображений. Перед стартом минувшего сезона немецкий гранд приобрёл футболиста сборной Португалии за € 35 млн. Саншеш так и не смог убедить главного тренера команды Карло Анчелотти в своей востребованности, и итальянский специалист готов расстаться с ним.
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