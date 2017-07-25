КДК рассмотрит выход Семшова за пределы технической зоны

Выход тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова за пределы технической зоны в матче «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» (1:0) будет рассмотрен на заседании Контрольного-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Заседание КДК РФС состоится 26 июля.
«По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» в повестку включён только вопрос по выходу Семшова за пределы технической зоны. Больше вопросов нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
«Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск» — 1:0. Видеообзор матча