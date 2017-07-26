Касемиро: Мбаппе — хороший игрок, но у «Реала» есть BBC

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро поделился мыслями о форварде «Монако» Килиане Мбаппе. По сообщениям СМИ, «Королевский клуб» с начала лета ведёт борьбу за 18-летнего француза.
«Мы знаем, что Мбаппе — хороший игрок, но у нас есть BBC (Бэйл, Бензема, Роналду. — Прим. „Чемпионата“), которые отлично играют в атаке. У нас лучшие игроки. Мбаппе — не игрок „Реала“, и я не могу говорить о футболистах, которые не выступают за нас. У нас есть Карим, Иско, Бэйл… Повторюсь, у нас в составе лучшие игроки», — цитирует Касемиро AS.
В «Монако» не подтвердили договорённость о продаже Мбаппе «Реалу» за € 180 млн