Штиндль: Лёв говорил, чего ждёт от меня

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль отметил, что надеется попасть на чемпионат мира в составе сборной Германии. Футболист стал автором единственного и победного для немецкой сборной гола в финальном матче Кубка конфедераций с национальной командой Чили.
«Было чем-то особенным сыграть на этом турнире решающую роль и быть успешным. Я много говорил с Лёвом о футболе. Он рассказывал мне о своём видении игры и говорил, чего ждёт от меня в плане тактики и других компонентов игры. Речь шла о разных позициях на поле, на которых я могу выступать в соответствии с тем или иным соперником. Всё это было очень позитивно», — цитирует Штиндля Bild